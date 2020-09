Es wird langsam ernst! Bei Michael Wendler (48) läuft es momentan ausgesprochen gut. Vor Kurzem wurde bekannt, dass der Schlagersänger bald als DSDS-Juror tätig sein wird. Zusammen mit Dieter Bohlen (66), Maite Kelly (40) und Mike Singer (20) wird er in der kommenden Staffel das Talent der Nachwuchssänger bewerten. Auch in der Liebe läuft es gut. Im vergangenen Juni heiratete er seine Frau Laura (20) standesamtlich. Nun verrät Michael den Termin der kirchlichen Trauung.

Auf seinem Instagram-Account spricht der 48-Jährige regelmäßig zu seinen Fans und gibt ihnen einen Einblick in seinen Alltag. In einer Story kündigte er jetzt an: "Ich habe für euch eine spektakuläre Neuigkeit". Der "Sie liebt den DJ"-Interpret verrät: "Es wird geheiratet. Nächsten Monat ist es soweit". Im Oktober soll also endlich die große Zeremonie stattfinden. Obwohl das Paar in Amerika wohnt, werde die Feier in Europa stattfinden. Nähere Infos dazu gibt es allerdings noch nicht.

In der Doku-Soap "Laura und der Wendler – Jetzt wird geheiratet!" werden die beiden bereits seit mehreren Monaten immer wieder mit der Kamera begleitet. Dort konnte man bereits den Heiratsantrag sowie die bisherigen Vorbereitungen für den großen Tag mitverfolgen. Werdet ihr die Hochzeit der beiden anschauen? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab!

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler, Reality-Stars

ActionPress Michael Wendler und seine Laura im März 2020 in Köln

ActionPress Michael Wendler, Schlagersänger

