Claudelle Deckert (46) kann sich über ihr Liebesglück keinesfalls beklagen! Kurz nach der Trennung von ihrem Ex-Mann Oliver im Mai dieses Jahres machte die Schauspielerin ihre neue Liebe mit einem süßen Pärchenbild offiziell: Peter Olsson konnte das Herz der Unter uns-Darstellerin regelrecht im Sturm erobern. Mit dem Manager an ihrer Seite schwebt die TV-Bekanntheit auf Wolke sieben. Im Netz sprach Claudelle jetzt ganz offen über ihre Gefühle!

"Ich war noch nie so erfüllt und voller Liebe", teilte Claudelle überglücklich ihrer Community via Instagram mit. In den vergangenen Wochen ließ die Beauty ihre sozialen Netzwerke ruhen und genoss dafür ihr Liebesglück in vollen Zügen. "Ich bin so unglaublich dankbar für alles, was mir gerade Positives widerfährt", erklärte die gebürtige Düsseldorferin. Dabei zieht Claudelle eine ganz besondere Erkenntnis aus ihrer aktuellen Situation: "Es ist nie zu spät seine große Liebe zu finden und es ist nie zu spät pures Glück zu erfahren!"

Der Brillenträger scheint der 46-Jährigen wohl komplett den Kopf verdreht zu haben. Erst unter dem neuesten Paarbild konnte Claudelle ihr Glück kaum fassen und kam gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus: "Liebes Universum. Danke, dass du mir wieder einmal gezeigt hast, wie unerschöpflich kraftvoll dein Zauber, deine Kraft, deine Energie ist. Alles hat einen Sinn!"

Anzeige

Instagram / living.well.with.claudelle Claudelle Deckert mit Peter Olsson

Anzeige

ActionPress Claudelle Deckert, TV-Bekanntheit

Anzeige

ActionPress Claudelle Deckert, Soap-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de