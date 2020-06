Bei Claudelle Deckert (46) geht es Schlag auf Schlag! Erst im Mai hatte die Schauspielerin bekannt gegeben, nach sieben Jahren Ehe von ihrem Mann Oliver getrennt zu sein. Nur kurz darauf wurde bekannt: Die Unter uns-Darstellerin ist neu verliebt – und zwar in den Manager Peter Olsson. Nun machte die ehemalige Dschungelcamperin ihre Liebe auch im Netz offiziell: Claudelle postete das erste Pärchenfoto mit Peter!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die 46-Jährige am Dienstagabend den ersten gemeinsamen Schnappschuss mit ihrem Liebsten. Darauf schmiegt sie sich glücklich an den Brillenträger, während beide in die Kamera strahlen. Zu dem Schmuse-Bild schrieb Claudelle ganz emotional: "Liebes Universum. Danke, dass du mir wieder einmal gezeigt hast, wie unerschöpflich kraftvoll dein Zauber, deine Kraft, deine Energie ist. Alles hat einen Sinn!" Die gebürtige Düsseldorferin erklärte weiter, ihr größter Wunsch sei mit Peter in Erfüllung gegangen: "Der wundervollste, liebevollste, lustigste, wohlwollendste und positivste Mann der Welt ist in mein Leben gekommen!"

Ihre Schauspielkollegen waren von diesem Premieren-Foto begeistert – und gratulierten Claudelle in den Kommentaren zu dem neuen Liebesglück: "Ich freu mich sehr für euch!", schrieb Gitta Saxx (55), Mimi Fiedler (44) kommentierte den Beitrag mit mehreren Herz-Emojis. Auf Peters Profil, auf dem die Aufnahme ebenfalls zu sehen ist, drückte zudem Simone Ballack (44) ihre Glückwünsche aus.

Instagram / claudelleloves Claudelle Deckert, Schauspielerin

Gulotta,Francesco/ActionPress Peter Olsson

Wenzel, Georg / ActionPress Claudelle Deckert bei der 100 Jahre UFA Gala in Berlin



