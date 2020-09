Auf welche Real-Life-Granate Pietro Lombardi (28) hier wohl anspielt? Seit rund einer Woche wird auf Love Island wieder geflirtet und gekuppelt, was das Zeug hält. Nun mischt eine Dame die Boys in der Villa allerdings ordentlich auf: Ex-Bachelor-Babe Nathalia Goncalves Miranda stößt als Granate zur Gruppe hinzu – und verdreht den Männern vor Ort und vor den Fernsehern ziemlich den Kopf. Einen eingefleischten "Love Island"-Fan ließ ihre Ankunft aber eher kalt: Pietro Lombardi kennt nämlich eine Frau, die ihn deutlich mehr vom Hocker haut!

Es ist längst kein Geheimnis mehr: Wenn die Kuppelshow über die deutschen Mattscheiben flimmert, schaltet der Sänger regelmäßig ein. Über die neuesten Geschehnisse auf der Liebesinsel tauschte er sich nun mit der Moderatorin des Formats Jana Ina Zarrella (43) aus und verriet über den Granateneinzug von Nathalia: "Sie ist wirklich die hübscheste Frau, die drin ist. Aber ich sage dir ehrlich: Ich kenne eine hübschere Frau!" Na, diese Andeutung konnte seine Gesprächspartnerin natürlich nicht unkommentiert lassen: "Sag!", forderte sie. Doch keine Chance: "Ich will dazu nichts sagen", nahm ihr Pie den Wind aus den Segeln.

Tatsächlich wird schon seit einiger Zeit über eine neue Dame an der Seite des "Cinderella"-Interpreten spekuliert. Er selbst gab bereits zu verstehen, dass er aktuell eine Frau date und dabei sei, diese besser kennenzulernen. Aufmerksame Fans glauben, dass es sich dabei um Influencerin Laura Maria handeln könnte – unter ihren Beiträgen hinterlässt der Musiker regelmäßig süße Kommentare.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

Love Island, RTL II Nathalia Goncalves Miranda, Teilnehmerin bei "Love Island"

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, Musiker

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria, Netz-Bekanntheit

