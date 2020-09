Die Liebesgeschichte von Hardin (Hero Fiennes-Tiffin, 22) und Tessa (Josephine Langford, 23) dürfte erneut etliche Zuschauer in die Kinos locken. Im April 2019 ging der erste Film nach der Vorlage von Anna Todds (31) Roman "After Passion" an den Start und begeisterte zahlreiche Fans – ebenso wie die Fortsetzung "After Truth", die seit wenigen Tagen in den deutschen Kinos zu sehen ist. Und die Lovestory soll sogar noch weitergehen...

Das gaben die beiden Hauptdarsteller jetzt in einem Instagram-Video bekannt. Hero teaserte darin zunächst an: "Viele Menschen haben hinter den Kulissen hart gearbeitet." Seine Kollegin hatte schließlich die Ehre, die guten Nachrichten mit der "After"-Community zu teilen. "Wir können euch endlich verraten, dass der dritte und vierte Film offiziell in Produktion geht", freute sie sich.

In Annas Büchern "After Love" und "After Forever" steht natürlich weiterhin die Beziehung von Hardin und Tessa im Vordergrund. Und ohne zu spoilern, sei eines gesagt: Es bleibt auf jeden Fall dramatisch und leidenschaftlich. Wann genau die Streifen auf der großen Leinwand zu sehen sein werden, steht bisher noch in den Sternen. Hero und Josephine versprachen aber, regelmäßig Updates via Social Media zu geben.

Constantin Film Verleih GmbH Josephine Langford und Hero Fiennes-Tiffin in "After Passion"

KCS Presse / MEGA Josephine Langford bei der "After"-Premiere in Paris im April 2019

Getty Images Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin und Anna Todd bei der "After"-Premiere 2019

