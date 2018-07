Fifty Shades of Grey bekommt heiße Konkurrenz! Echte Bücherwürmer dürften mit der "After"-Reihe von Anna Todd durchaus vertraut sein: In fünf Bändern erzählt die Autorin die Lovestory von Studentin Tessa, die sich Hals über Kopf in den verwegenen Hardin verliebt. Mittlerweile wurde die erotisch angehauchte Geschichte in insgesamt 30 Sprachen übersetzt und mauserte sich somit zu einem riesigen Erfolg. Nun wird der erste Teil "After Passion" sogar verfilmt – und auch die Hauptdarsteller wurden bereits gefunden!

Schon in wenigen Tagen soll die erste Klappe am "After Passion"-Set fallen. Laut dem US-amerikanischen Magazin Deadline steht das komplette Produktionsteam in Atlanta bereit: Demnach wurde nun auch endlich die Besetzung für die Hauptrolle der Tessa Young gefunden. Josephine Langford – die Schwester des Tote Mädchen lügen nicht-Stars Katherine Langford (22) – wird in die Rolle der verknallten Studentin schlüpfen. Eigentlich sollte die "The Affair"-Darstellerin Julia Goldani Telles (23) diesen Job übernehmen. Doch aufgrund von Terminschwierigkeiten sagte sie das Engagement kurzfristig ab.

Auch die Besetzung für die männliche Hauptrolle steht bereits fest: Der Brite Hero Fiennes-Tiffin wird den Womanizer Hardin Scott spielen. Er dürfte einigen Kinofans durchaus bekannt vorkommen: In der Verfilmung von Harry Potter schlüpfte er in die Rolle des Tom Riddle, die junge Version von Voldemort.

IPA/WENN.com Autorin Anna Todd bei einer Autogrammstunde in Rom

Instagram / josephinelangford Josephine Langford, Schauspielerin

Instagram / hero_ft Hero Fiennes-Tiffin, Schauspieler

