Georgina Fleur (30) spricht Klartext! Bei Kampf der Realitystars legte sich die TV-Bekanntheit nicht nur regelmäßig mit den anderen Kandidaten an, sondern feierte auch ihr Dasein am Strand von Thailand mit feuchtfröhlichen Champagnerpartys. Ihre Liebe zu dem prickelnden Getränk bewies sie vor allem in einer Challenge, in der sie eine Flasche alleine exte. Jetzt stellt Georgina im Promiflash-Interview klar: Nicht nur sie habe gerne mal einen über'n Durst getrunken. Alle Kandidaten sollen in der Show betrunken gewesen sein!

"Es wurde so gezeigt, als wäre nur ich so, dabei waren alle so!", erklärte die Rothaarige gegenüber Promiflash im Rahmen einer Show von SixxPaxx. Dass die Reality-TV-Teilnehmerin die Einzige sei, die ordentlich getrunken hätte, wäre öffentlich falsch worden. "Es wurde immer nur auf mich geschoben, dabei waren alle besoffen und haben gefeiert", machte die Beauty deutlich.

Georgina habe vor allem am liebsten mit ihren Bezugspersonen Sam Dylan (29) und Kate Merlan (33) Einen gehoben. Ihre tiefe Verbindung zueinander sei bei der Ausstrahlung der Sendung auch nicht so rüber gekommen, wie es tatsächlich gewesen sei. "Wir waren viel enger miteinander, [als gezeigt wurde]. Wir haben jeden Abend Party gemacht", erklärte Sam gegenüber Promiflash sein Verhältnis zu den beiden Girls in der Show.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, "Der Bachelor"-Teilnehmerin des Jahres 2012

RTL2 Sam Dylan und Georgina Fleur, "Kampf der Realitystars"-Kandidaten

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Mai 2020

