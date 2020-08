Georgina Fleur (30) macht ihrem Show-Ruf alle Ehre! Seit Folge eins hält sich die einstige Bachelor-Kandidatin nun wacker in der Kampf der Realitystars-Sala. Dabei eckte sie allerdings schon das eine oder andere Mal an – und das nicht selten unter Alkoholeinfluss. Ihr Schampus-Konsum wurde einige Male von den Mitstreitern kritisiert – nun kam er dem Cast aber überaus gelegen: Für eine Challenge kippte sich Georgina kurzerhand eine komplette Flasche Champagner hinter die Binde.

In der aktuellen Folge mussten die Promis in einem Spiel mal wieder um den Erhalt der Grundversorgung im Haus kämpfen. Dieses Mal winkte als Siegesprämie, die Duschen weiterhin nutzen zu können. Dazu sollten die Promis sich an einem XXL-Buffet bedienen und so viel wie möglich essen. Das Ziel: Die Gruppe muss zusammen am Ende acht Kilogramm zugenommen haben. Während sich die meisten Promis dafür entschieden, sich reichlich Fast Food reinzuschieben, setzte Georgina auf Flüssigkeit – mit Alkohol. Sie schnappte sich eine Flasche Schaumwein und leerte sie prompt. "Es ist nicht leicht, einen Champagner in zwanzig Sekunden zu exen, eine Flasche – also das ist wirklich... Das kann nicht jeder! Das ist schon ein Talent", zog der Rotschopf selbst Fazit. Auch drei Flaschen hätten letztendlich kein Problem für sie dargestellt, betonte sie weiter.

Die Mitstreiter mussten anerkennen: Das ist schon eine beachtliche Leistung! "Georgina hat einfach über zwei Kilo in sich reingeschaufelt. Wahnsinn!", staunte Johannes Haller (32), nachdem die TV-Bekanntheit auf die Waage gestiegen war. Dennoch: Es sollte insgesamt nicht reichen. Die Truppe schaffte es letztendlich nur auf eine Gewichtszunahme von 7,5 Kilogramm – und muss von nun an auf unbestimmte Zeit auf Dusch-Sessions verzichten.

“Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand”: seit 22. Juli immer Mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL2 und auf TVNOW.

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur im Juni 2018

Anzeige

RTL II Georgina Fleur, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de