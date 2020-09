Verona Pooth (52) lässt ihren Gang vor den Traualtar noch mal Revue passieren! Nach ihrer Trennung von Poptitan Dieter Bohlen (66) fand die TV-Ikone im Jahr 2000 in Franjo Pooth (51) ihren Mann fürs Leben. Nach der Geburt von Sohnemann San Diego gaben sich die Beauty und der Unternehmer im September 2005 im Wiener Stephansdom das Jawort. Im Netz erinnerte sich Verona nun an den besonderen Tag zurück!

"20 Jahre sind wir jetzt unzertrennlich und gehen durch dick und dünn", schwärmte Verona am vergangenen Donnerstag via Instagram von ihrem Gatten. Mit der Trauung vor genau 15 Jahren ging für die TV-Bekanntheit und ihren Liebsten ein großer Wunsch in Erfüllung: Sie waren das erste Paar, das nach langer Zeit zum ersten Mal wieder in dem österreichischen Dom heiraten durfte. Und: Verona trug bei der Zeremonie ein Kleid, das der verstorbene Modeschöpfer Karl Lagerfeld (✝85) höchstpersönlich designt hatte.

"Für immer einer meiner schönsten Momente in meinem Leben", verriet Verona ihren Followern. Und auch TV-Bekanntheit Katja Burkard (55) kann sich noch an die Hochzeit erinnern. "Ich weiß noch, wie schön das war", kommentierte die 55-Jährige die Schnappschüsse von damals.

ActionPress Franjo und Verona Pooth bei ihrer Hochzeit im Jahr 2005

ActionPress Verona Pooth bei ihrer Hochzeit, September 2005

Getty Images Verona Pooth, TV-Ikone

