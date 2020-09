Wolfgang Bahro (59) feiert runden Geburtstag! Der Schauspieler spielt den wohl bekanntesten Bösewicht im deutschen Fernsehen: Seit 1993 verkörpert Wolfgang die Rolle des Rechtsanwalts Jo Gerner in der beliebten Daily Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Trotz seiner intriganten Art mauserte er sich zum absoluten Zuschauerliebling und ist aus der Serie nicht mehr wegzudenken. Jetzt wird Wolfgang 60 Jahre alt – und bekommt zu diesem besonderen Jubiläum eine eigene Doku.

Am 18. September ist der Ehrentag des gebürtigen Berliners, und passend dazu hat sich RTL etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Auf TVNOW wird die Dokumentation "Keinen haben wir Gerner – Happy Birthday Wolfgang Bahro!" ausgestrahlt. Darin soll es nicht nur einen Rückblick auf Wolfgangs schönste Augenblicke bei GZSZ geben – auch seine schillernde Karriere wird beleuchtet. So hat der 59-Jährige bereits mit 17 Jahren seinen ersten Film "Verführungen" gedreht und musste damals eine äußerst pikante Liebesszene meistern.

Wolfgang wird bei dieser Reise in die Vergangenheit nicht alleine sein: Raúl Richter wird ihn dabei begleiten. Der Ex-Dschungelcamper spielte sieben Jahre lang an seiner Seite die Rolle seines Seriensohns Dominik. Auch seine Kolleginnen Ulrike Frank (51), Gisa Zach (46) und Valentina Pahde (25) werden zu Wort kommen.

Anzeige

Instagram / wolfgang_bahro Wolfgang Bahro im Mai 2020

Anzeige

TVNOW Wolfgang Bahro und Raúl Richter

Anzeige

TVNOW / Rolf Baumgartner Ulrike Frank und Wolfgang Bahro bei GZSZ

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de