GZSZ-Bösewicht Wolfgang Bahro feiert Modelpremiere

Wolfgang Bahro (64), bekannt aus der Kultserie GZSZ, wird am 3. Februar ein besonderes Debüt feiern: Er tritt als Model bei der Berlin Fashion Week auf. Der beliebte TV-Star, der zuletzt noch auf dem Brandenburg-Ball in Potsdam das Tanzbein schwang, wurde vom Team des Designers William Fan angefragt und wird in dessen Show über den Laufsteg gehen. "Ich werde bei der Fashion Week als Model auftreten, nämlich für die Show von William Fan", bestätigte Wolfgang im Gespräch mit Bild. Was genau er tragen wird, bleibt eine Überraschung, doch der Schauspieler zeigt sich bereits gespannt auf die Herausforderung.

Von dem deutsch-chinesischen Designer William Fan hatte Wolfgang zuvor noch nichts gehört. Zu Bild sprach er offen: "Ich kannte ihn vorher gar nicht, wie ich zugeben muss. Aber als unser GZSZ-Kostümbildner davon hörte, war er sofort ganz aufgeregt und sagte: 'Da musst du hingehen!' Ich dachte mir dann: Okay, das ist ja mal was anderes!" Doch Fans von Cate Blanchett (55) dürfte der Name ein Begriff sein, denn die Oscar-Preisträgerin ist begeistert von den Entwürfen des Designers und trägt regelmäßig seine Kreationen. Besonders bekannt ist William für seine innovative "Cookie Bag", eine Tasche, die an einen Glückskeks erinnert. Dass William ein Fan von GZSZ ist, ist kein Geheimnis – genau das brachte sein Castingteam überhaupt auf die Idee, Wolfgang für die Show zu gewinnen.

Wolfgang Bahro, der 1993 erstmals als Bösewicht Jo Gerner in GZSZ zu sehen war, zeigte sich vor seiner Premiere als Model sichtlich gelassen. Er ließ sich auch Tipps geben, wie man den perfekten Modelgang hinlegt, und scherzte: "Bei Männern ist der Zickzacklauf ein bisschen schwierig." Privat läuft bei Bahro ebenfalls alles rund: Seit über 30 Jahren ist er glücklich mit seiner Frau Barbara verheiratet. Ob sie wohl auch darüber schmunzelt, dass ihr Mann jetzt das Fashion-Parkett erobert?

RTL / Rolf Baumgartner John (Felix von Jascheroff), Yvonne (Gisa Zach), Jo Gerner (Wolfgang Bahro) bei GZSZ

RTL / Rolf Baumgartner Wolfgang Bahro und Valentina Pahde bei GZSZ

