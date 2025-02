Wolfgang Bahro feiert Laufsteg-Debüt auf der Fashion Week

Die Berlin Fashion Week ist immer für eine Überraschung gut. Bei der Show von William Fan durfte Wolfgang Bahro (64) über den Laufsteg stolzieren. Der GZSZ-Star präsentierte, passend zu seiner Serienrolle als Bösewicht Jo Gerner, ein komplett schwarzes Outfit inklusive einer großen Lederhandtasche. Nach seinem Auftritt schwärmte er im Gespräch mit "Punkt 8": "Ich bin erleichtert, dass es so gut funktioniert hat und dass ich mich nicht verlaufen habe. [...] Ich glaube, es kam bei den Leuten ganz gut an." Seiner Modelkarriere stehe nun nichts im Weg. "Das Nächste wird jetzt sein: Paris, London, New York. Da muss ich nur schauen, wie ich das mit GZSZ gebacken kriege", scherzte Wolfgang.

Neben dem Darsteller konnten Modefans auch andere bekannte Gesichter entdecken. Klara Lange, bekannt aus Die Discounter, präsentierte ebenfalls die neueste Kollektion des deutschen Designers. Ganz professionell lief außerdem Bruce Darnell (67), der seine Modelkarriere vor über vierzig Jahren startete, über den Laufsteg. Der ehemalige Germany's Next Topmodel-Juror trug dabei eine weite Hose und eine robuste Jacke.

Als Schauspieler fällt es Wolfgang leicht, in unterschiedliche Figuren zu schlüpfen. Ob auf dem Laufsteg, im Musikvideo von Shindy (36) oder bei "Löwenzahn" – der gebürtige Berliner schreckt vor keiner Herausforderung zurück. Am besten gefallen dem 64-Jährigen allerdings die fiesen Rollen. "In jedem Fall macht die Rolle des Bösewichts mehr Spaß, da man hier auch viel mehr Facetten zeigen kann", erklärte er im vergangenen Frühjahr gegenüber Promiflash.

Getty Images Bruce Darnell bei der Berlin Fashion Week, Februar 2025

Getty Images Wolfgang Bahro im Juni 2022

