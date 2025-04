GZSZ-Star Wolfgang Bahro setzte bei Antrag auf Altbewährtes

Wolfgang Bahro (64), seit Jahren bekannt aus der Daily Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten, hat im offiziellen RTL-Podcast zur Serie ein privates Detail aus seinem Liebesleben preisgegeben. Der Schauspieler, gleichermaßen geliebt und gehasst für seine Rolle als skrupelloser Anwalt Jo Gerner, verriet, dass auch er eine romantische Ader besitze: Als er seiner Frau Barbara vor vielen Jahren einen Heiratsantrag machte, ging er ganz klassisch auf die Knie und überreichte ihr eine künstliche Blume: "Es war eine Rose aus Stoff, da konnte man die Knospe öffnen, und da war der Ring drin", erinnerte sich Wolfgang, der seine Angebetete mit diesem kitschig-schönen Herzmoment offenbar nachhaltig beeindrucken konnte: Seit 2001 sind die beiden glücklich verheiratet.

Dass Wolfgang ausgerechnet jetzt in den Erinnerungen an seinen einstigen Bilderbuch-Antrag schwelgt, passt perfekt zur aktuellen Atmosphäre in der Serie. Die GZSZ-Fans wurden zuletzt Zeugen eines ebenso romantischen Augenblicks: Toni Ahrens, gespielt von Olivia Marei (35), machte Serienfreund Erik Fritsche, gespielt von Patrick Heinrich (39), einen Heiratsantrag. Auch über diese Liebesgeschichte äußerte sich Wolfgang im Podcast und zeigte sich angetan vom geradezu ansteckenden Liebesglück der beiden, das sowohl innerhalb des Serienuniversums als auch bei den Zuschauern für Schmetterlinge im Bauch sorgte.

Bereits 1993 stieß Wolfgang als zwielichtiger Anwalt Jo Gerner zum GZSZ-Cast hinzu – und blieb deutlich länger, als ursprünglich geplant. Eigentlich war sein Engagement nur für ein paar Folgen vorgesehen, doch das Publikum war fasziniert von seiner undurchsichtigen Art, und die Produzenten erkannten schnell das Potenzial seiner Figur. Was für Wolfgang als kurzer Gastauftritt begann, entwickelte sich rasch zu einer der tragenden Säulen der Serie: Jo wurde zum Dreh- und Angelpunkt unzähliger Intrigen, verzwickter Familiendramen und überraschender Wendungen. Heute gehört der gebürtige Berlin-Wilmersdorfer zu den dienstältesten Soap-Darstellern Deutschlands – eine echte TV-Legende.

Getty Images Barbara und Wolfgang Bahro im Mai 2024

RTL / Anna Riedel Olivia Marei ("Toni Ahrens") und Patrick Heinrich ("Erik Fritsche") bei GZSZ

