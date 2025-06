Seitenwechsel für GZSZ-Star: Wolfgang Bahro spielt Profiler

Wolfgang Bahro (64), bekannt als Jo Gerner aus der Kultserie Gute Zeiten, schlechte Zeiten, schlüpft nun in eine völlig neue Rolle. Seit über drei Jahrzehnten ist er das Gesicht der Soap, doch in dem neuen Krimi "Haveltod – Ein Potsdam-Krimi" wird der Schauspieler abseits des gewohnten Umfelds als scharfsinniger Profiler Armin Weber zu sehen sein. Im Zentrum der Handlung steht ein Vater-Sohn-Ermittlerteam, das von Bahro und seinem Kollegen Felix Kreutzer verkörpert wird. Die Produktion gehört zur RTL-Reihe "Tödlicher Dienst-Tag", und die Dreharbeiten haben gerade in Potsdam begonnen. Ausstrahlungstermin ist Anfang 2026.

Der Krimi, der von UFA Fiction produziert wird, verspricht Spannung und emotionale Tiefe. Die Geschichte dreht sich um einen Serienmörder, der nicht nur fesselnde Morde inszeniert, sondern auch die Vergangenheit des Vater-Sohn-Duos ans Licht bringt. Wolfgang zeigt sich begeistert von der neuen Herausforderung und erklärt im RTL-Interview, wie sehr er es liebt, in unterschiedliche Charaktere einzutauchen. "Ich darf mich von einer ganz anderen Seite zeigen", so der Schauspieler über seine Rolle.

Für alle GZSZ-Fans gibt es jedoch Entwarnung. Wolfgang bleibt der Daily-Soap auch trotz des neuen Projekts weiterhin erhalten. "Gleichzeitig bleibe ich 'Gute Zeiten, schlechte Zeiten' natürlich treu", gibt der 64-Jährige in dem Gespräch mit dem Sender an. Die Rolle des Dr. Jo Gerner sei eine, die er mit großer Leidenschaft spielt. Deshalb ist der Schauspieler auch jetzt schon neugierig auf "all die neuen Geschichten, die ihn erwarten." Für Wolfgang hält das Leben also sowohl als Jo Gerner als auch als Armin Weber eine gute Portion Spannung bereit.

Getty Images Wolfgang Bahro bei der Berliner Fashion Week im Februar 2025

Getty Images Wolfgang Bahro im Juni 2022

