GZSZ feiert großes Jubiläum! Schon bald werden rund 7.000 Folgen der Vorabendserie im TV gelaufen sein und zu diesem Anlass zeigt RTL am 29. April eine besondere Episode – und zwar in Spielfilmlänge. Wolfgang Bahro (59) ist schon seit 28 Jahren dabei und zu einem Aushängeschild der Sendung geworden. In der Rolle des Bösewichts Jo Gerner ist er nicht mehr aus der Serie wegzudenken. Dass er so lange bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" mitspielen wird, erwartete er anfangs nicht.

Gegenüber RTL verriet der Schauspieler, dass er ursprünglich gar nicht geplant hatte, so lange in dem Format zu bleiben. "Als ich damals in die Serie einstieg, wollte ich eigentlich nur zwei Monate bleiben", plauderte er aus. Er habe lediglich in das Format hineinschnuppern wollen, um Erfahrungen zu sammeln und sich dann anderen Herausforderungen zu stellen. Dass daraus dann fast drei Jahrzehnte werden, habe er nicht gedacht.

An die Zeit von damals erinnert sich Wolfgang immer wieder gerne zurück. Vor allem der Fan-Hype hatte es ihm angetan: "Zum Teil erinnerten Autogrammstunden bei GZSZ denen aus den besten Zeiten der Beatles oder von Michael Jackson (✝50)", erzählte er. Heutzutage würden sich die Fans aber eher ein Selfie als eine unterschriebene Karte wünschen.

Anzeige

TVNOW – Wolfgang Wilde Der Cast von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"

Anzeige

Instagram / wolfgang_bahro Der Schauspieler Wolfgang Bahro

Anzeige

Instagram / wolfgang_bahro Wolfgang Bahro und GZSZ-Kollegin Valentina Pahde



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de