Wolfgang Bahro teilt emotionale Erinnerungen an seinen Vater

Wolfgang Bahro (64), bekannt aus der beliebten Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten, hat in der neuen RTL-Reihe "GZSZ-Bargeflüster" sehr persönliche Einblicke in sein Leben gewährt. Besonders bewegend sprach der Schauspieler über die schwierige Zeit mit seinem Vater, der im Alter von 83 Jahren an Demenz erkrankte. Einen Moment beschreibt Wolfgang als außerordentlich schmerzhaft: "Er liebte Königsberger Marzipan, und ich brachte ihm das auch wieder mit. Er sah mich an, so nach dem Motto: 'Wer sind Sie?' – und dann schmierte er es über den Tisch", erzählte der Schauspieler sichtlich gerührt. In diesem Augenblick wurde ihm klar, dass die Krankheit nun endgültig die Oberhand gewonnen hatte – ein schlimmes Erlebnis, das ihn bis heute berührt und ihm damals Tränen in die Augen trieb.

Besonders emotional sind für ihn deswegen die aktuellen GZSZ-Handlungsstränge, in denen seine Figur Dr. Jo Gerner aufgrund einer Intrige erste Anzeichen einer Vergiftung und Demenz zeigt. "Als ich das erste Mal das Skript gelesen habe, dachte ich nur: 'Oh Mann, ich möchte das jetzt nicht noch einmal durchleben'", sagt Wolfgang. Die Szenen weckten schmerzhafte Erinnerungen und führten ihm längst verdrängte Bilder vor Augen. Dennoch bleibt der Schauspieler seiner Rolle, die er seit mehr als 30 Jahren verkörpert, treu – und meistert auch diese Herausforderung mit beeindruckender Tiefe.

Im Privatleben versucht Wolfgang, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Sorgen um eine mögliche Vererbung der Krankheit schiebt er bewusst beiseite. "Das Leben ist so vielschichtig, und solange ich nicht alle Länder oder bestimmte Dinge gesehen habe, muss ich ja noch am Leben bleiben", sagte er mit einem Schmunzeln. Wenn er nicht gerade als Jo in GZSZ vor der Kamera steht, träumt er davon, die Welt zu bereisen und seinen Wissensdurst zu stillen. Für ihn ist das Reisen ein wertvoller Ausgleich zu den emotional anspruchsvollen Momenten seiner langen Schauspielkarriere. Und für seine Fans steht fest: Wolfgang gehört einfach zu Gute Zeiten, schlechte Zeiten dazu.

RTL / Rolf Baumgartner Jo Gerner (Wolfgang Bahro) und Zoe Vogt (Lara Dandelion Seibert) bei GZSZ

Getty Images Wolfgang Bahro bei der Berlin Fashion Week, Februar 2025