Wunderbare Nachrichten für alle Fans von The Kissing Booth! Erst vor knapp drei Monaten erschien der zweite Teil der romantischen Komödie auf Netflix. Das Sequel war so erfolgreich, dass Fans sofort nach einer weiteren Fortsetzung verlangten. Der Wunsch wurde nun erhört. Es wird einen dritten Teil der beliebten Buchverfilmung geben. Aber nicht nur das. Pünktlich zu "The Kissing Booth 3" wird auch der nächste Romanteil erscheinen!

Das bestätigte nun Beth Reekles, die Autorin des Buches, auf dem der Filmhit basiert. Via Instagram teilte sie ihren Followern mit: "Große Neuigkeiten. Große. Riesige. 'The Kissing Booth 3" wird 2021 auf Netflix erscheinen – und der Roman auch!" Der soll den Titel "One Last Time" (zu deutsch: Ein letztes Mal) tragen und sich an dem Skript des Films orientieren. Das bisher geplante Erscheinungsdatum ist der 15. April.

"Ich bin so aufgeregt darüber und es hat so viel Spaß gemacht, es zu schreiben", verriet die Schriftstellerin. Zwar könne sie noch keine Details bezüglich der Handlung preisgeben, aber sie könne versprechen, dass es "total fantastisch" werden wird.

Instagram / authorbethreekles Beth Reekles im August 2020

Netflix Joey King und Joel Courtney in "The Kissing Booth 2"

Netflix/ Marcos Cruz Joey King in "The Kissing Booth 2"

