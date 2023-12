"Bedauerlich": Joey King schießt gegen Kollege Jacob Elordi

Sie kann seine Meinung nicht teilen! Zwischen 2018 und 2021 hatten Joey King (24) und Jacob Elordi (26) die beiden Hauptrollen in der The Kissing Booth-Filmreihe gespielt. Für Letzteren schien dies jedoch nichts zu sein, worauf er heute noch besonders stolz ist. Kürzlich äußerte der Hollywood-Hottie öffentlich, dass die Filme "lächerlich" wären. Seine Kollegin kann diese abfällige Haltung nicht verstehen. Jetzt bezieht Joey zu Jacobs Kommentar öffentlich Stellung.

Im Interview mit Variety wird die 24-Jährige auf die Äußerung des Euphoria-Stars angesprochen. "Es ist bedauerlich, dass jemand so denkt", meint Joey daraufhin. Im Gegensatz zu Jacob scheint die "Bullet Train"-Darstellerin nur gute Erinnerungen an die Dreharbeiten zu haben. "Ich fand es richtig toll, diese Filme zu machen, egal was jemand sagt", erklärt sie.

Die beiden verbindet nicht nur die Filmtrilogie miteinander. Von 2017 bis 2018 waren Joey und Jacob ein Paar. Mittlerweile ist die Schauspielerin glücklich mit dem Regisseur Steven Piet verheiratet. Im September hatten sich die beiden ganz romantisch auf Mallorca das Jawort gegeben.

Getty Images Jacob Elordi, Schauspieler

Getty Images Joey King in Berlin, 2022

Getty Images Joey King und Steven Piet, August 2022

