Joey King (22) stand gerade erst als Elle Evans für den dritten Teil des Netflix-HitsThe Kissing Booth vor der Kamera. In der Trilogie muss Elle nicht nur ihre Freundschaft mit Lee (Joel Courtney) und ihre Beziehung mit Noah (Jacob Elordi, 24) unter einen Hut bringen, sondern muss auch noch lebenswichtige Entscheidungen treffen – zum Beispiel auf welches College sie gehen will. Nach drei Teilen sollte eigentlich Schluss sein – doch gibt es noch eine weitere Fortsetzung?

Zwar würde Joey gerne ein weiteres Mal in ihre Rolle schlüpfen wollen, wie sie gegenüber New York Times verriet, dennoch habe das Finale genau ihren Vorstellungen entsprochen. "Würde ich Elle gerne wieder spielen? Absolut. Aber ich denke, die Story hat ihr finales Kapitel erreicht", betonte sie. "Zu sehen, wie nett und in welch wunderschöner Verbeugung die Geschichte abgeschlossen wurde, da ist es, glaube ich, schon etwas schwieriger, danach noch mal zurückzukommen."

Achtung, Spoiler!

Eine Geschichte für einen weiteren Film würde es auf jeden Fall geben, wie das Ende von Teil drei deutlich macht. Nachdem sich Elle und Noah getrennt hatten, macht der Streifen einen größeren Zeitsprung: Die beiden treffen sechs Jahre später bei der bekannten Kissing Booth wieder aufeinander und es wird sofort deutlich: Die Gefühle füreinander sind immer noch da. Gibt es also doch noch ein Happy End für das Ex-Paar? Zumindest zeigt die letzte Szene Elle und Noah bei einem gemeinsamen Motorradausflug…

Marcos Cruz/Netflix Joey King, Jacob Elordi, Joey Courtney und Meganne Young in "The Kissing Booth 3"

Marcos Cruz/Netflix Joel Courtney und Joey King in "The Kissing Booth 2"

Netflix/Marcos Cruz Joey King in "The Kissing Booth"

