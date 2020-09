Von nichts kommt nichts! Heute Abend findet Das große Sat.1-Promiboxen statt, und deutsche Stars wie Model Gisele Oppermann (32), Schauspielerin Doreen Dietel (45) und Designer Julian Stoeckel (33) stellen sich der großen Herausforderung. Seit mehreren Wochen bereiten sich die Persönlichkeiten auf ihren großen Kampf vor und trainieren fast täglich. Gegenüber Promiflash verraten die Kandidaten nun, wie hart die Vorbereitungen für die TV-Show wirklich sind.

Der Like Me – I’m Famous-Kandidat Yasin Cilingir steigt gegen Ex-Bachelor Oliver Sanne (33) in den Ring und nimmt dafür sogar Blessuren auf sich. "Meine Lippen sind unter anderem aufgeplatzt", klagt er. Auch sein Gegner nehme den Kampf sehr ernst und habe schon mehrere blaue Flecken in Kauf nehmen müssen. Trotzdem sehe Oli das Positive am Ganzen. "Ich glaube auch tatsächlich, dass ich nie in meinem Leben so viel Power und Energie hatte und mein Fitness-Level noch nie so hoch war", schwärmt der 33-Jährige im Promiflash-Interview.

Mallorca-Auswanderer Steff Jerkel beschreibt das Training sogar als das Härteste, was er je gemacht habe. Für die Ex-"Bachelor"-Beauty Jade Übach (26), die gegen ihre Erzfeindin Carina Spack (24) antreten wird, habe sich vor allem ihr Lebensstil verändert. "Ich trinke jetzt seit sechs Wochen keinen Alkohol mehr [...]. Ich habe aufgehört zu rauchen und habe seitdem auch kein Fast Food mehr gegessen", erzählt sie stolz.

Instagram / oliversanne.coaching Oliver Sanne, Reality-TV-Teilnehmer

RTL 2 Steff Jerkel bei "Kampf der Realitystars"

Juless Mua Jade Übach, Promiboxen-Teilnehmerin

