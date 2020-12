Lassen Salvatore Vassallo und Arman Kashani bald die Fäuste sprechen? Bei Ex on the Beach gerieten die Kuppelshow-Bekanntheiten wegen eines Zettels von Arman heftig aneinander. Denn die darauf geschriebenen Witze zur Show fand Salvatore gar nicht witzig. Nach einem Schlagabtausch inklusive heftiger Beleidigungen liegen die beiden auch nach Drehschluss noch immer im Clinch. Arman fordert den Ex-Temptation Island-Kandidaten deshalb nun zu einem Boxkampf auf!

"Bitte, bitte, bitte! Promiboxen: Arman vs. Salvo", fleht der Ex von Olivia Laurea in seiner Instagram-Story – und das, obwohl er zugibt, mit dem Tattoo-Mann auf einen starken Gegner im Boxring zu treffen. "Salvatore, du bist größer und breiter als ich, bestimmt zwei Gewichtsklassen über mir", schätzt Arman. Der Bartträger lässt daraufhin seine Follower abstimmen: Wer würde am Ende als Sieger im Ring stehen? Aktuell trauen 69 Prozent der Teilnehmer eher Arman den Sieg zu. Und Salvatore selbst hat sich bisher nicht zu der Aufforderung seines Streitpartners geäußert.

Arman ist aber nicht der einzige Reality-TV-Star, der bereits zum Duell für die kommende Ausgabe der Sat.1-Show aufgefordert hat. Auch Lisha möchte mit ihrer Das Sommerhaus der Stars-Kontrahentin Evanthia Benetatou (28) in den Ring steigen. "Einmal bitte Promiboxen. Ich nehme auch 30 Kilo dafür ab, damit ich dieselbe Gewichtsklasse habe!", äußerte die YouTuberin bereits im Sommerhaus ihren Wunsch.

RTL Salvatore Vassallo, Reality-TV-Star

Instagram / arman.mood Arman Kashani, TV-Bekanntheit

TVNOW Evanthia Benetatou und Lisha, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2020

