Wird es beim Das große SAT.1 Promiboxen mächtig zur Sache gehen? Das sportliche TV-Format, bei dem Promis gegeneinander boxen, geht am Freitagabend in eine neue Runde. Unter anderem steigen auch Carina Spack (24) und Jade Übach (26) zusammen in den Ring – und diese beiden Reality-TV-Sternchen können sich ja bekanntlich gar nicht leiden. Werden da die Emotionen vor laufender Kamera hochkochen? Promiflash hat bei Carina mal nachgehakt...

Carina betont im Gespräch mit Promiflash, dass sie sich nicht von ihren Gefühlen verleiten lassen und sich ganz normal gegenüber Jade verhalten wolle. "Ich werde einfach mein Bestes geben und bestmöglich abliefern. Da ist mir eigentlich egal, ob ich die andere Person mag oder nicht mag, weil es letztendlich um den sportlichen Aspekt geht", erklärt die Pferdeliebhaberin. Sie hoffe auch einfach, dass sie den Beef mit der Blondine nach der sportlichen Begegnung endlich beiseitelegen könne. Die beiden verstehen sich seit ihrer Teilnahme bei Bachelor in Paradise nicht mehr. In der Show turtelte Serkan Yavuz (27) mit Jade – kam aber danach mit Carina zusammen.

Und was denkt ihre Konkurrentin über den Faustkampf? "Als die Anfrage kam, war mir natürlich sofort klar, dass ich gegen Carina boxen soll, weil ich sonst niemanden gewusst hätte, mit dem ich wirklich Stress hätte", schildert sie. Doch sie hat ebenfalls andere Beweggründe, bei der Produktion mitzumachen: "Ich will auch den Leuten beweisen, dass ich mehr kann, als nur an der Theke zu stehen und zu trinken."

Instagram / jadebritani Jade Übach in Köln, April 2020

Instagram / carina_spack Carina Spack im Jahr 2020

Instagram / jadebritani Jade Übach im August 2020

