Hochmut vor dem Fall? Gerade erst konnte Serkan Yavuz (27) bei Das große Sat.1-Promiboxen einen Sieg gegen den Prince Charming-Star Sam Dylan (29) einfahren. Obwohl es der Bachelor in Paradise-Teilnehmer zunächst langsam angehen ließ, konnte er seinen Kontrahenten am Ende doch recht eindeutig bezwingen. Doch scheinbar hat der Regensburger nach diesem Triumph noch lange nicht genug: Er sucht schon nach einem Gegner fürs neue Jahr – und gibt sich siegessicher.

In seiner Instagram-Story verlost der 27-Jährige aktuell seine Boxhandschuhe und ist der Meinung, dass diese in einigen Jahren Gold wert sein könnten. "Ali is back. Ich hatte zwar keinen ernst zu nehmenden Gegner, aber ich sage mal so: Im nächsten Jahr wird mich wieder irgendein Otto nerven und dann schicke ich den nächsten auf die Bretter", kündigt er kampfbereit an. Dann könnten sich seine Fans angeblich wieder auf eine große Show freuen. "Das ist der Anfang von etwas ganz Großem", betont der Freund von Carina Spack (24).

Ob sein Gegner bei einer weiteren Runde im Ring dann vielleicht Rafi Rachek (30) heißen könnte? Der Partner von Sam hatte es schon beim vergangenen Kampf kaum ausgehalten und war seinem Liebsten zur Hilfe geeilt. Nachdem der Kölner einige harte Schläge einstecken musste, stürmte Rafi auf die Kampffläche. Kopfüber warf er sich über die Seile der Ringbegrenzung und musste von Sicherheitsmitarbeitern nach draußen gebracht werden.

ProSieben/Willi Weber Sam Dylan und Serkan Yavuz bei Promiboxen 2020

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz

Getty Images Rafi Rachek beim Promiboxen 2020

