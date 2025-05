Vor 60. Geburtstag: Nadja Abd el Farrag hatte Geldsorgen

Nadja Abd el Farrag (✝60) ist tot. Nur wenige Wochen vor ihrem 60. Geburtstag im März dieses Jahres hat die deutsche Reality-TV-Bekanntheit, die in den 1990er-Jahren durch die Beziehung mit Dieter Bohlen (71) bekannt wurde, einen schonungslos offenen Blick auf ihr Leben geworfen. Im Interview mit Freizeit Vergnügen berichtete sie von erheblichen finanziellen Problemen: Ihre Ausgaben hätten sie oft überfordert, weshalb sie heute "keinen Cent" mehr übrig habe. "Heute ärgere ich mich darüber. Von dem Geld ist nichts mehr da", gestand Naddel, wie sie immer genannt wurde. Auch in Sachen Altersvorsorge war von Planung keine Spur – sie habe "gerade mal 200 Euro Rente."

Schon in den letzten Jahren geriet Naddel immer wieder in die Schlagzeilen – nicht nur wegen TV-Auftritten bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!", Big Brother oder Promi-Boxen, sondern auch durch ihre öffentliche Auseinandersetzung mit Schulden. Sie setzte große Hoffnungen auf die Hilfe von Schuldnerberater Peter Zwegat (✝74). "Frau Abd el Farrag glich zu dem Zeitpunkt einem Obdachlosen. Sie hatte allerdings insgesamt eine bessere Ausgangssituation, da sie nicht unter einer Brücke am Bahnhof schlafen musste", gab er damals zu verstehen. Ihrer finanziellen Lage war Naddel sich selbstverständlich bewusst. Ihre Einstellung diesbezüglich war jedoch alles andere als verantwortungsbewusst: "Wenn ich welches [Geld] im Portemonnaie habe, haue ich es raus. Auch wenn ich weiß, es ist nichts mehr auf dem Konto", erklärte sie 2023 gegenüber Bild.

Viele Fans und Wegbegleiter erinnern sich an Naddel nicht nur als Realitystar, sondern auch als Menschen mit vielen inneren Kämpfen. In Interviews gestand sie offen ihre Alkoholprobleme und die Rolle, die private Enttäuschungen in ihrem Leben gespielt haben. Besonders ihre Beziehung zu Dieter Bohlen bezeichnete sie im Nachhinein als Wendepunkt, der ihr die Chance auf ein "normales Leben" genommen habe. Über ihren Kummer sprach Naddel in den vergangenen Jahren erstaunlich offen, auch gegenüber "RTL Explosiv", wo sie zugab: "Ich stehe dazu, dass ich was trinke und weiß auch, dass es ein Problem ist." In ihrer letzten Lebensphase kämpfte sie wiederholt mit schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen: Bereits im Vorfeld ihrer Todesmeldung am 9. Mai war bekannt, dass sie an Leberzirrhose litt. Nun sei Bild zufolge ein Organversagen das, was zu ihrem Tod führte.

Getty Images Nadja Abd el Farrag im April 2018 in München

Getty Images Nadja Abd el Farrag 2009 bei einer Veranstaltung in Going, Österreich