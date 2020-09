Oliver Sanne (33) punktet gleich doppelt beim Das große SAT.1 Promiboxen! Der einstige Bachelor stieg am Freitagabend bei der Show gegen Yasin in den Ring. Hoch motiviert teilte er gegen seinen Gegner aus, musste aber auch einiges einstecken. Doch am Ende konnte er als Sieger aus dem Kampf gehen. Nach dem Duell fiel er seiner Freundin Jil Rock glücklich in die Arme – doch mit dem, was danach kam, hatte niemand gerechnet: Oli hielt um die Hand seiner Partnerin an!

"Die Einzige, vor der ich auf die Knie fallen wollte, warst du", sagte er zu der Blondine am Rande des Rings und zog plötzlich eine Ringschatulle hervor. "Ich wollte dich fragen, ob du meine Frau werden willst." Seine Auserwählte kann es kaum glauben und sagte "Ja"! Seit zwei Jahren sind die beiden ein Paar und zeigen sich seitdem immer wieder total glücklich zusammen im Netz.

Dass er sich schon seit Längerem vorstellen könnte, Jil zu heiraten, machte er bereits wenige Monate nach ihrem Liebes-Outing deutlich: "Ich wünsche mir eine Ehe mit ganz, ganz, ganz vielen Liebesjahren und gemeinsamen Kindern", erklärte er damals im Gespräch mit RTL. Hättet ihr mit dem Antrag gerechnet? Stimmt ab!

Instagram / oliversanne.coaching Oliver Sanne im April 2020

Instagram / oliversanne.coaching Jil Rock und ihr Freund Oliver Sanne im Juni 2020

Instagram / oliversanne.coaching Jil Rock und Oliver Sanne

