So steht es um Oliver Sanne und Jil Rocks Hochzeitspläne

Seit rund vier Jahren sind Oliver Sanne (38) und Jil Rock verlobt – die große Hochzeit blieb bisher allerdings aus! Im Rahmen eines Promiflash-Interviews geben der Ex-Bachelor und die Musikerin nun ein kleines Heiratsupdate. "Also wir hatten tatsächlich ein Datum. Wir haben uns ja ganz am Anfang von Corona verlobt und hatten dann auch ein Datum für das darauffolgende Jahr, weil ja keiner damit gerechnet hat, dass die Pandemie noch weitergeht", berichtete Jil. Die beiden wollten außerdem nicht mit einer Maske im Gesicht heiraten und hätten lediglich fünf ihrer Liebsten dabei haben dürfen.

Ein neues Datum gibt es aktuell noch nicht. "Bisher haben wir es einfach nicht weitergeplant. Wir haben gesagt: 'Ja, komm. Rennt ja auch nicht weg.' Aber die Zeit rennt doch schneller, als man denkt", gibt Jil gegenüber Promiflash preis. Dennoch hat das Ganze auch etwas Positives: "Ich finde: 'Mein Verlobter' klingt auch schön", schwärmt die einstige DSDS-Teilnehmerin. Oliver ergänzt: "Ja, genau. Das ist viel mehr als verliebt sein."

2020 hielt Oliver um die Hand von seiner Jil an. Bei Das große Sat.1 Promiboxen stellte er seiner Partnerin die Frage aller Fragen. "Die Einzige, vor der ich auf die Knie fallen wollte, warst du", begann er seinen Heiratsantrag und ergänzte schließlich: "Ich wollte dich fragen, ob du meine Frau werden willst." Zwei Jahre zuvor lernten sich Jil und der 38-Jährige in den sozialen Medien kennen. Seit ihrem ersten Treffen sind die beiden unzertrennlich und wollen ihr restliches Leben gemeinsam verbringen.

Anzeige Anzeige

Instagram / jil.rock Jil Rock und Oliver Sanne im Sommer 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / oliversanne.coaching Oliver Sanne, Ex-Bachelor

Anzeige Anzeige