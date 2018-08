Oliver Sanne (31) schwelgt im Liebesglück! In Jil Rock hat der Bachelor von 2015 endlich die passende Frau an seiner Seite gefunden. Seit drei Monaten gehen der einstige Mister Germany und die Psychologie-Studentin Seite an Seite durchs Leben. Kennengelernt hatten sie sich über die sozialen Medien – beim gemeinsamen Fußballschauen während der WM 2018 funkte es schließlich. Jetzt hält die TV-Flirtmaschine mit ihren Schmetterlingen im Bauch nicht mehr hinterm Berg: Oli denkt sogar schon über Hochzeit und Kinder nach.

Gegenüber RTL sprachen der 31-Jährige und die Hobbysängerin erstmals ganz offen über ihre Beziehung. Der Rheinländer, der seit vergangenem August solo war, habe zwar hier und da Frauen gedatet, der Funke sei allerdings bei keiner übergesprungen – bis Jil in sein Leben trat. "Das war alles nicht geplant. Ich glaube, es war gut, dass wir uns getroffen haben ohne Erwartungen oder irgendetwas", verriet die 26-Jährige. Oli ließ daraufhin die Bombe platzen: "Ich wünsche mir eine Ehe mit ganz, ganz, ganz vielen Liebesjahren und gemeinsamen Kindern." Ob die beiden in dieser Angelegenheit wohl auf dem gleichen Nenner sind?

Erst einmal muss ein Liebesnest her. Aus diesem Grund macht Jil jetzt auch Nägel mit Köpfen und zieht zu ihrem Schatz nach Düsseldorf. Laut der Blondine erfüllen die beiden immerhin eine gute Voraussetzung für ein Leben zu zweit. "Ich glaube, das was für uns beide zählt, ist Ehrlichkeit", verriet sie. Auch die Leidenschaft für Sport teilen die Turteltauben.

Instagram / oliversanne.coaching Jil Rock und Oliver Sanne

Instagram / oliversanne.coaching Oliver Sanne

Instagram / oliversanne.coaching Oliver Sanne, Ex-Bachelor

