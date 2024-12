So denkt Ex-Bachelor Oliver Sanne über "Golden Bachelor"

Die erste Staffel von "Golden Bachelor" steht bereits in den Startlöchern. Im Gegensatz zum ursprünglichen Format Der Bachelor sucht ein etwas älterer Mann nach der großen Liebe im TV. Im Rahmen eines Promiflash-Interviews verriet uns der einstige Rosenkavalier Oliver Sanne (38), was er von dem neuen Format hält: "Ich finde das persönlich total schön. [...] Ich glaube, dass eine Irmgard und eine Gisela mit Anfang 60, Anfang 70 eben nicht darauf warten, große Influencerinnen zu werden und direkt die nächste Show anvisieren, sondern dass sie da sind, um eine coole Erfahrung zu machen und die Möglichkeit haben, die letzte große Liebe des Lebens kennenzulernen."

Oliver findet, dass die normalen Staffeln der vergangenen drei bis vier Jahre an Glaubhaftigkeit und Ernsthaftigkeit verloren hätten. Die reiferen Frauen würden seiner Meinung nach wahrscheinlich nicht nur anstreben, möglichst schnell bekannt zu werden. Zuspruch bekam der Fitness-Fan von seiner Verlobten Jil Rock. Sie ergänzte: "Das ist ein wirklich supersympathischer Mann, der wirkte richtig schlau, hat eine ganz tolle Art zu sprechen und ich glaube, das lockt eine neue Zuschauerschaft an." Abschließend stellten Oliver und Jil im Promiflash-Interview fest: "In jedem Alter will man ja lieben und geliebt werden, deshalb von uns: Vier Daumen hoch für dieses Format."

Vor rund neun Jahren stand Oliver selbst vor den verschiedensten Frauen, um rote Rosen zu verteilen. Die letzte Rose überreichte der 38-Jährige an Liz Kaeber (32) – die große Liebe entwickelte sich daraus aber nicht. Ende 2018 wurde bekannt, dass Oliver sein Herz an Jil verschenkt hat. Zwei Jahre später folgte die Verlobung im Rahmen einer TV-Veranstaltung. Die Hochzeitsglocken haben allerdings bis heute nicht geläutet. Zuletzt nahmen die beiden an Das Sommerhaus der Stars teil und fielen den Fans vor allem dadurch auf, dass sie sich mit Beleidigungen und respektlosen Diskussionen zurückhielten.

Anzeige Anzeige

Instagram / jil.rock Oliver Sanne und Jil Rock

Anzeige Anzeige

Getty Images Oliver Sanne im Jahr 2015

Anzeige Anzeige