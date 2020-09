Für Yasin Cilingir hat sich die Teilnahme an Like Me – I’m Famous trotz allem gelohnt! Nachdem er sich eigentlich schon im Finale gesehen hatte, flog der Ex-Love Island-Hottie in der vergangenen Folge aus dem Reality-TV-Format raus. Er hatte nicht genügend Likes seiner Mitstreiter sammeln können. Damit ist dem Lockenkopf zwar die Siegesprämie flöten gegangen, dafür hat er aber etwas anderes gewonnen: Einen neuen Kumpel! Im Promiflash-Interview schwärmt Don Francis jetzt von seiner Freundschaft mit Yasin.

Was wohl niemand ahnte: "Wir haben uns ja bei 'Like Me – I’m Famous' in der Villa kennengelernt und sind jetzt im wirklichen Leben miteinander befreundet", verrät der Schlagerstar im Anschluss an die Dreharbeiten. "Hätte ich niemals gedacht, dass ich in so einem Trash-Format einen wahren Freund – fürs Leben hoffentlich – finde." Und wie sieht ihre Männerfreundschaft bisher so aus? "Wir haben uns schon ein paar Mal getroffen in Hamburg. Wir telefonieren ab und zu miteinander. Ich unterstütze ihn auch beim Promiboxen", betont der König von Lloret.

Schon diesen Freitag wird Don Francis also jubelnd vorm Fernseher sitzen: Yasin tritt bei Das große SAT.1 Promiboxen 2020 gegen Ex-Bachelor Oliver Sanne (33) an. Wer den Hottie ebenfalls anfeuern wird? Seine schwangere Verlobte Samira! Die Brünette ist zuversichtlich, dass er sich prima schlagen wird: "Ich weiß, dass Yasin sehr, sehr gut ist", betonte sie bereits gegenüber Promiflash.

TVNOW zeigt insgesamt acht Folgen "Like Me – I’m Famous" seit dem 11. August 2020 immer dienstags.

TVNOW Alexander Molz, Filip Pavlović, Melanie Müller, Don Francis und Yasin bei "Like Me – I'm Famous"

Don Francis, Entertainer

Yasin Cilingir, Promiboxen-Kandidat

