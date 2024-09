So steht es derzeit um Samira und Yasin Cilingirs Beziehung

Schon seit Monaten kriselt es bei Samira und Yasin Cilingir (33). Ende des vergangenen Jahres kündigte das Love Island-Paar deshalb sogar eine Beziehungspause an. Trotzdem arbeiten die beiden Realitystars seither unermüdlich an ihren Eheproblemen. Kürzlich sind sie sogar gemeinsam mit ihren Kindern von Hamburg ins Allgäu gezogen. Heißt das, dass sie ihre Probleme nun endgültig überwunden haben? Wie Samira in ihrer Instagram-Story andeutet, ist diese Frage nicht so leicht zu beantworten: "Dadurch, dass wir wirklich Stress haben mit dem Umzug, haben wir gar nicht auf uns geachtet. Ich denke, das wird sich ergeben, wenn wir fertig sind."

Obwohl es in Yasin und Samiras Beziehung offenbar weiterhin schleppend vorangeht, wollen sie weiter an einem Strang ziehen. Wie die zweifache Mama in ihrer Story nämlich betont, sei es ihr wichtig, die Beziehung zu dem Vater ihrer Kinder nicht kampflos hinzuschmeißen. "Kämpfen, bis es wirklich nicht mehr geht. Man sollte schätzen, was man hat und zusammen ist man stärker."

Yasin und Samira lernten sich im Jahr 2019 in der Datingshow "Love Island" kennen und gehen seither gemeinsam durchs Leben. Nur wenige Monate nach der Show-Teilnahme stellte Yasin seiner Liebsten die Frage aller Fragen. Ende 2020 erblickte dann ihr erster gemeinsamer Nachwuchs, Sohn Malik, das Licht der Welt. Nur zwei Monate später läuteten die Hochzeitsglocken. Im Sommer 2023 machte Töchterchen Medina dann das kleine Familienglück perfekt.

Instagram / samira.bne Samira Cilingir, ehemalige "Love Island"-Teilnehmerin

Instagram / yasin__ca Yasin und Samira Cilingir mit ihrem Sohn Malik

