Krise beendet? Samira Cilingir postet Paarfoto mit Yasin

Ist bei ihnen wieder alles in Ordnung? Bei Samira und Yasin Cilingir (33) läuft es schon seit Monaten drunter und drüber – Ende vergangenen Jahres kündigte das Love Island-Paar eine Beziehungspause an. Nun scheinen die beiden aber wieder eine Einheit zu bilden: Auf Instagram teilt Samira ein Bild mit Yasin. Die beiden liegen gemeinsam auf dem Bug eines Schiffs und kuscheln. "Fünf Jahre", schreibt die Influencerin dazu und versieht den Post mit den Hashtags "Liebe", "Paar" und "Ehefrau". Sind die beiden also wieder zusammen?

Ihre Follower freuen sich jedenfalls schon für die zweifache Mama. "Herzlichen Glückwunsch euch beiden! Es ist toll, dass ihr so sehr an eurer Ehe arbeitet!" und "Ihr könnt so stolz sein! Glückwunsch", kommentieren zwei Fans. Bislang haben sich Yasin und Samira noch nicht weiter zu ihrem Beziehungsstatus geäußert.

Im November vergangenen Jahres erzählte Yasin in seiner Story, dass es bei Samira und ihm gerade gar nicht gut läuft. Zum Wohle ihrer Kinder haben sich die einstigen Das Sommerhaus der Stars-Kandidaten dafür entschieden, eine Pause einzulegen. Der 33-Jährige zog daraufhin sogar für einige Monate in eine Zweitwohnung – mittlerweile lebt die Familie aber wieder unter einem Dach.

Instagram / samira.bne Samira und Yasin Cilingir, Realitystars

Instagram / yasin__ca Yasin und Samira Cilingir mit ihrem Sohn, November 2022

