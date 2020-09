Es ist wieder so weit – der nächste Promi muss Like Me – I’m Famous verlassen. Doch wen hat es erwischt? In Folge fünf sind noch sechs Namen auf der Rankingliste vertreten und kämpfen um ihr Weiterkommen. Die letzten drei Plätze werden dabei von Dijana Cvijetic (26), Alexander Molz (25) und Yasin Cilingir belegt. Der ehemalige Love Island-Teilnehmer ist es auch, der am Ende die Show verlassen muss.

Bevor der letzte "Like Me – I'm Famous"-Kandidat seine Likes verteilte, hatte Yasin 39 und Dijana 34 Punkte. Doch Alex rettete seine gute Freundin, indem er dem Model alle seine fünf Stimmen gab. Dadurch, dass die Influencerin außerdem die Challenge der Episode – das "Fame Game" – gewonnen hatte, war sie sicher und durfte in der Villa bleiben. "Ich wünsche jedem den Sieg. Der Bessere soll gewinnen", erklärte der 28-Jährige, als klar war, dass für ihn die Zeit in der Show vorbei ist.

Im Einzelinterview plauderte der Hamburger später aus, dass er es sehr schade finde, dass er nun gehen muss. "Ich hätte mich eigentlich schon im Finale gesehen, weil ich auch ein Kämpfer bin", erzählte der enttäuschte Yasin.

TVNOW zeigt insgesamt acht Folgen "Like Me – I’m Famous" ab dem 11. August 2020 immer dienstags.

