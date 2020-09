Jetzt redet Cardi B (27) Klartext! Zu Beginn der Woche häuften sich die Gerüchte, dass sich die Rapperin und ihr Mann Offset (28) scheiden lassen – mittlerweile ist bekannt, dass die Beziehung der beiden tatsächlich in die Brüche gegangen ist. Über die Gründe für das Liebes-Aus konnte bisher allerdings nur spekuliert werden. Insider behaupteten sogar, dass der Musiker ein Kind mit einer anderen Frau erwarte. Cardi setzt allen wilden Spekulationen jetzt ein Ende und packt über die wahren Scheidungsgründe aus.

In einem Instagram-Livestream schüttet die 27-Jährige ihrer Community ihr Herz aus und verbannt alle Fremdgeh-Vorwürfe. In ihrer Partnerschaft habe es einfach nicht mehr richtig funktioniert und die Probleme und Streitereien hätten sich in der letzten Zeit gehäuft. "Wenn du merkst, dass es nicht mehr dasselbe ist, dann ist es vielleicht besser, einfach einen Schlussstrich zu ziehen, bevor du betrogen wirst", gibt sie ganz frei heraus zu. Ein besonderes Ereignis, das letztlich das Fass zum Überlaufen gebracht hat, gebe es aber nicht.

Ihr Noch-Ehemann hat sich unterdessen noch nicht klar zu der Trennungs-Nachricht geäußert. Er teilte lediglich einen kryptischen Post mit dem Titel "Grind don't stop", was übersetzt so viel bedeutet, wie, dass er gerade hart an etwas arbeitet. Was genau der 28-Jährige damit meint, verriet er bisher aber nicht.

Getty Images Cardi B und Offset

Getty Images Cardi B und Offset 2019

Getty Images Offset und Cardi B

