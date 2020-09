Wie geht Offset (28) mit den Spekulationen rund um eine mögliche Trennung zwischen ihm und Cardi B (27) um? Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die Rapperin nach fast drei Jahren Ehe die Scheidung von ihrem Mann eingereicht haben soll. Angeblich hat sie der "Ric Flair Drip"-Interpret mehrfach betrogen. Doch wegen ihrer gemeinsamen Tochter Kulture Kiari Cephus (2) habe Cardi darüber zunächst hinweggesehen. Und wie reagiert Offset auf diese Anschuldigungen? Er hat sich nun erstmals nach den bitteren Schlagzeilen mit einem Post in den sozialen Medien gemeldet!

Auf Instagram teilte der 28-Jährige drei Bilder, auf denen er mit einer knallroten Lederhose bekleidet vor einem Auto posiert. Dazu schrieb er: "Grind don't stop", was übersetzt so viel wie "Das Schleifen hört nicht auf" heißt und im Rap-Jargon auch gesagt wird, wenn jemand hart an etwas arbeitet. Auf was genau Offsets kryptischer Post dabei aber wirklich abzielt, ist noch völlig unklar. Zudem ließ das Mitglied des Musik-Trios Migos seinen Fans auch keinerlei Raum, um ihre Spekulationen auszutauschen: Er deaktivierte die Kommentarfunktion. Doch dafür häufen sich nun unter seinen vorherigen Beiträgen die Fragen der Fans...

Cardi hat sich ebenfalls noch nicht eindeutig öffentlich zu den Gerüchten geäußert. Sie gab weder in ihrem Feed noch in ihren Storys Hinweise auf eine laufende oder vollzogene Trennung. Stattdessen machte sie fleißig für ihren neuen Song "Me Gusta" mit Anitta (27) und Myke Towers Werbung.

Instagram / offsetyrn Offset im September 2020

Getty Images Cardi B und Offset im September 2019 in New York

Getty Images Offset und Cardi B, Musiker

