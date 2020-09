Janni Kusmagk (30) lässt sich nicht alles gefallen! In den vergangenen Jahren ging die Surferin nicht nur in ihrer Rolle als Mutter, sondern auch als Mama-Influencerin voll und ganz auf. Ihre Community hält sie stets über ihr Leben mit zwei kleinen Kids und ihre Erziehungsansichten auf dem Laufenden – und das kommt nicht immer gut an. Grundsätzlich lässt sich die Blondine von Kritik zwar nicht unterkriegen. Doch als ihr nun eine Followerin unterstellte, sie sei keine so gute Mutter, wie sie vorgibt, platzte Janni der Kragen.

Unter ihrem neuesten Instagram-Posting kommentierte eine Nutzerin: "Ach Janni, du machst nicht alles richtig... Wo kaufst du Spielsachen? Und ich kenne dich aus Berlin (sehe dich jeden Tag) – und so, wie du hier alles machst, bist du nicht..." Das wollte die Frau von Peer Kusmagk (45) nicht auf sich sitzen lassen: "Was redest du? Du siehst mich jeden Tag in Berlin?! Ich lebe schon seit zwei Jahren in Potsdam", konterte sie. Die Userin antwortete, Janni aus dem Kindergarten zu kennen.

Daraufhin vermuteten Janni und ihre Community, dass die Kritikerin sie verwechselt haben muss. Schließlich gehen Emil-Ocean (3) und Yoko (1) nicht in die Kita. Wie die Mutter, mit der sie demnach verwechselt wurde, wohl aussieht? "Wahrscheinlich so eine qualmende Muddi mit einem To-Go-Latte, die jeden Morgen mit einer fetten Karre bei der Kita vorfährt", witzelte Janni. Für viele ging die 30-Jährige damit zu weit. "Ich dachte, 'wir' machen 'no momshaming', auch nicht die Muddis, mit denen man sich nicht identifizieren kann", reagierte eine Followerin. Janni beteuerte daraufhin, dass sie sich bloß jemanden vorgestellt habe, der gänzlich anders sei als sie.

Instagram / jannihonscheid Janni Kusmagk mit ihren Kindern Yoko und Emil-Ocean

Instagram / jannihonscheid Janni Kusmagk im August 2020

Instagram / janniundpeer Janni und Peer Kusmagk mit ihren Kids Emil-Ocean und Yoko

