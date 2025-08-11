Janni Kusmagk reflektiert frühen Tod ihres Bruders Dennis

Janni Kusmagk (34) hatte keine einfache Kindheit. Schon in jungen Jahren musste sie den Tod ihres Bruders verkraften. In ihrer Instagram-Story erzählt die TV-Bekanntheit nun davon, wie sich dieser Verlust auf ihr Leben auswirkte. "Heute musste ich daran denken, dass ich anfangs nach dem Abitur Psychologie studieren wollte, weil nach dem Tod meines Bruders eine andere Ebene von Interesse und Erfahrung der menschlichen Psyche gewachsen ist", ließ die Surferin ihre Follower wissen. Sie entschied sich damals gegen ein Studium, da ihr "Herz mehr fühlen als lesen wollte".

Jannis Bruder Dennis litt an einem Hirntumor und verstarb an den Folgen eines Behandlungsfehlers. "Ich war noch sehr klein. Meine Schwestern haben damals viel Verantwortung für mich übernommen und psychisch einiges getragen", berichtete die ehemalige Deutsche Meisterin im Wellenreiten im Jahr 2022 gegenüber Gala und ergänzte: "Für mich und meine ganze Familie war es sehr schwer, mit Dennis' Tod umzugehen."

Seit 2016 geht Janni gemeinsam mit ihrem Partner Peer Kusmagk (50) durchs Leben. Nachdem sich die beiden bei Adam sucht Eva kennengelernt hatten, heirateten sie im darauffolgenden Sommer in Berlin. Vor wenigen Wochen feierten die Sportlerin und der Moderator ihren achten Hochzeitstag, zu dem Janni auf Social Media ehrlich erklärte: "Wie oft haben wir beide auf unserem Weg gehört, dass wir etwas nicht schaffen werden, und haben bewiesen, dass Liebe Berge bewegen kann."

Instagram / thehappytribe Janni Kusmagk, TV-Star

Instagram / thehappytribe Janni Kusmagk, Influencerin

