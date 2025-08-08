Ganz fieser Splitter: Janni Kusmagk musste operiert werden

Ein unerwartetes Drama ereignete sich bei Janni Kusmagk (34), als sie ihre Familie zum Hautkrebsscreening begleiten wollte. Gerade als sie das Haus verlassen wollte, passierte der Unfall: Ein riesiger Holzsplitter bohrte sich unter ihren Fingernagel. Dies schilderte die dreifache Mutter in einer Instagram-Story. Statt zum Arzt ihres Vertrauens zu gehen, musste Janni direkt in den Operationsraum, wo ihr der Übeltäter unter Betäubung entfernt wurde. Ein Foto, das sie später veröffentlichte, zeigt den blutigen Splitter – ein Anblick, der nichts für schwache Nerven ist. Doch wie sie in einem weiteren Foto beweist, ging am Ende doch alles gut.

Der Eingriff gestaltete sich schmerzhaft. Ganze vier Spritzen musste die ehemalige Adam sucht Eva-Teilnehmerin ertragen, bevor ihr Fingernagel aufgeschnitten und der Splitter entfernt werden konnte. Mit einem dicken Verband am Mittelfinger und der Frage, welche symbolische Bedeutung dieser Vorfall wohl haben könnte, wandte sich Janni anschließend an ihre Fans. Trotz des schmerzhaften Zwischenfalls hatte die Familie Grund zur Erleichterung: Das geplante Screening verlief bei allen ohne Auffälligkeiten. Janni nahm dies zum Anlass, ihre Community an die Wichtigkeit regelmäßiger Vorsorgeuntersuchungen zu erinnern.

Janni, die für ihre ehrlichen und tiefgründigen Social-Media-Beiträge bekannt ist, bewältigte die unangenehme Situation mit Humor und Optimismus. Gemeinsam mit ihrem Mann Peer Kusmagk (50), den sie 2016 in einer TV-Show kennengelernt hat, lebt sie ein turbulentes, aber liebevolles Familienleben. Die frisch verheirateten Tage ihres Ehelebens, als sie hochschwanger vor dem Altar stand, scheinen mindestens genauso abenteuerlich gewesen zu sein wie der aktuelle Vorfall mit dem Splitter. Mit drei Kindern und einem herzlichen Familienalltag zeigt das Paar, dass es auch in stressigen Momenten ihren Humor und die Werte von Zusammenhalt bewahrt.

Instagram / thehappytribe Janni Kusmagk, Surferin

Instagram / thehappytribe Janni Kusmagk, August 2025

Instagram / thehappytribe Peer und Janni Kusmagk mit ihren Kindern

