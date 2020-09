Es war ein besonderer Abend mit einer ziemlich besonderen Verleihung! In diesem Jahr ist so einiges anders – auch die Emmy Awards konnten in der Nacht von Sonntag auf Montag nicht wie gewohnt vor großem Publikum stattfinden. Stattdessen führte Gastgeber Jimmy Kimmel (52) in einem Online-Event durch die Verleihung. Die Stars nahmen aus diesem Grund auch via Video-Call ihre Awards entgegen – und das sind die Gewinner des Abends!

In etlichen Sparten wurde jeweils ein Fernsehpreis verliehen. Überraschungsgewinnerin der Awardshow war eindeutig Zendaya (24). In der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin in einer Dramaserie" konnte sich die 24-Jährige mit ihrer Leistung in der Serie Euphoria gegen Hollywood-Größen wie Jennifer Aniston (51) oder Olivia Colman (46) durchsetzen. Aber auch Eddie Murphy (59) sorgte für einen großen und überraschenden Moment. Der 59-Jährige gewann als "Gastdarsteller in einer Comedyserie" seinen allerersten Emmy und ließ Oscar-Gewinner Brad Pitt (56) in dieser Kategorie hinter sich.

Abräumer des Abends war allerdings die Serie "Schitt’s Creek". In insgesamt fünf Hauptkategorien konnte die Sitcom einen Emmy mit nach Hause nehmen – unter anderem als "Beste Comedyserie", Eugene Levy als "Bester Hauptdarsteller in einer Comedyserie" und Catherine O’Hara als "Beste Hauptdarstellerin in einer Comedyserie".

Die Gewinner im Überblick:

Beste Comedyserie: "Schitt’s Creek"

Bester Hauptdarsteller – Comedyserie: Eugene Levy in "Schitt’s Creek"

Beste Hauptdarstellerin – Comedyserie: Catherine O’Hara in "Schitt’s Creek"

Bester Nebendarsteller – Comedyserie: Daniel Levy in "Schitt’s Creek"

Beste Nebendarstellerin – Comedyserie: Annie Murphie in "Schitt’s Creek"

Beste Dramaserie: "Succession"

Bester Hauptdarsteller – Dramaserie: Jeremy Strong in "Succession"

Beste Hauptdarstellerin – Dramaserie: Zendaya in "Euphoria"

Bester Nebendarsteller – Dramaserie: Billy Crudup in "The Morning Show"

Beste Nebendarstellerin – Dramaserie: Julia Garner (26) in "Ozark"

Beste Miniserie: "Watchmen"

Bester Fernsehfilm: "Bad Education"

Bester Hauptdarsteller – Miniserie oder Fernsehfilm: Mark Ruffalo (52) in "I Know This Much Is True"

Beste Hauptdarstellerin – Miniserie oder Fernsehfilm: Regina King in "Watchmen"

Bester Nebendarsteller – Miniserie oder Fernsehfilm: Yahya Abdul-Mateen (34) II in "Watchmen"

Beste Nebendarstellerin – Miniserie oder Fernsehfilm: Uzo Aduba (39) in "Mrs. America"

Anzeige

Getty Images Zendaya, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Eddie Murphy im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Eugene Levy, Schauspieler

Anzeige

Habt ihr die Emmys verfolgt? Ja. Nein. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de