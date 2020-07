Pure Freude in Hollywood! Zum 72. Mal werden in diesem Jahr die Emmy Awards verliehen. Das Großereignis, das von US-Moderator Jimmy Kimmel (52) moderiert wird, findet am 20. September statt. Am vergangenen Dienstag wurden nun auch die mit Spannung erwarteten Nominierungen bekannt gegeben. Einige der möglichen Preisträger haben im Netz bereits ihre Begeisterung über ihre Chance, eine der begehrten Trophäen zu gewinnen, zum Ausdruck gebracht!

Zu den Schauspielerinnen, die sich eventuell über eine Auszeichnung freuen können, gehört Ex-Disney-Channel-Star Zendaya (23). In einem emotionalen Beitrag auf Instagram bedankt sie sich für ihre Nominierung in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin in einer Dramaserie" für ihre Darbietung in der HBO-Show "Euphoria". "Ehrlich gesagt bin ich sprachlos. Mein Herz quillt über vor Liebe und

Dankbarkeit. Danke, Danke, Danke!", schreibt die gebürtige Kalifornierin. In ihrer Sparte bekommt das Nachwuchstalent jedoch mächtig Konkurrenz von Hollywoodgröße Jennifer Aniston (51). Die Schauspielerin ist für ihre Leistung in der Apple TV+-Produktion "The Morning Show" nominiert.

Billy Porter (50) hat es seinen weiblichen Kolleginnen gleichgetan und sich auch mit einem Insta-Post für seine "Bester Hauptdarsteller in einer Dramaserie"-Nominierung bedankt. "Die Arbeit, die wir bei 'Pose' leisten, ist so bedeutend. Ich bin einfach so gesegnet und glücklich, ein Teil dieser bahnbrechenden Show zu sein", betont er. Als "Bester Hauptdarsteller in einer Comedyserie" ist dieses Jahr auch Michael Douglas (75) nominiert – nachdem er bereits 2019 einen Golden Globe für seine Darbietung in "The Kominsky Method" ergattern konnte.

Getty Images Zendaya bei der "Euphoria"-Premiere in L.A. im Juni 2019

Getty Images Jennifer Aniston bei den Emmys in L.A im September 2002

Getty Images Billy Porter bei den Oscars in Hollywood im Februar 2020



