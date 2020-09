Liebes-Alarm bei Love Island! Eigentlich passierte in letzter Zeit in der Villa nicht viel Romantisches, denn viele Couples gerieten in den letzten Tage in Streitereien. So kamen sich Melina Hoch und Tim Kühnel , Chiara Antonella und Melvin Pelzer (26) und Marc Zimmermann und Anna Iffländer ganz schön in die Haare. Doch vor allem Letztere scheinen alle Differenzen wieder in den Griff bekommen zu haben. Sie sind jetzt sogar den nächsten Schritt gegangen.

Die beiden sind jetzt ein richtiges Pärchen. Erst versicherte das Männermodel der Exflamme von Stefano Zarrella, dass sie mittlerweile mehr als nur ein TV-Couple für ihn sei. " Ich glaube, ich weiß, worauf du hinauswillst. Ich kann dir das abnehmen…", reagierte Anna darauf. Doch sie musste es ihm nicht abnehmen. "Möchtest du ganz offiziell meine Freundin sein?", fragte Marc seine Angebetete. Die könnte glücklicher nicht sein und willigte sofort ein.

Später stellte sie denn Hottie auch gleich noch via TV-Bildschirm ihren Eltern vor. "Mama, Papa, das ist Marc", verkündete sie stolz im Interviewraum. Wie findet ihr es, dass die Anna und Marc jetzt fest zusammen sind? Stimmt ab!

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

RTL II Marc und Anna bei "Love Island"

RTL II Marc und Anna bei "Love Island" 2020

RTLZWEI – Magdalena Possert Marc, "Love Island"-Kandidat 2020

