Anna Iffländer äußert sich zum Drama um Sandra und Calvin

Die Reality-TV-Darstellerin Anna Iffländer hat sich jetzt in ihrer Instagram-Story zum Drama um Sandra Sicora (33) und Calvin Kleinen (33) geäußert. Sie reagierte damit auf Vorwürfe und Kommentare, die vor allem von Sandras Fans kamen. In ihrer Nachricht schrieb Anna: "Liebe Sandra-Fans, kommt mal klar bitte! Calvin und ich kennen uns von Ayto, und ich finde nicht, dass die Storys über die Stränge schlagen." Außerdem machte sie deutlich, dass es offenbar kein böses Blut zwischen ihr und Sandra gibt: "Sandra hat mir gestern auch geschrieben 'alles gut', also muss man glaub ich nicht die Position jetzt wieder für sich nutzen. Peace & Harmony."

Mit diesen Worten versucht Anna offenbar, die Wogen zu glätten, nachdem ein Post mit Calvin für Diskussionen sorgte. Ein rotes Herz, das er unter dem Beitrag kommentierte, wurde von vielen als Provokation gegenüber Sandra interpretiert. Diese hatte ihre Fans kürzlich gebeten, ihr keine Inhalte mehr zu schicken, die Calvin und Anna betreffen. Dennoch hält der Wirbel in den sozialen Medien weiter an.

Sandra und Calvin, die sich in Reality-TV-Kreisen einen Namen gemacht haben, sollen sich seit einiger Zeit privat nähergekommen sein. Dass Sandra kürzlich die gemeinsamen Bilder mit Calvin auf Instagram gelöscht hat, sorgte für zusätzlichen Zündstoff. Spekulationen über ein mögliches Zerwürfnis und die Rolle von Anna in diesem Drama machen seitdem die Runde. Wie es jetzt für die drei Reality-Stars weitergeht, bleibt abzuwarten.

Instagram / annaiff Anna Iffländer und Calvin Kleinen in Kroatien

Instagram / calvinkleinen Sandra Sicora und Calvin Kleinen im Mai 2025

