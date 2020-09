Marc Zimmermann und Anna Iffländer sind für die meisten Zuschauer das Traumpaar auf Love Island. Die beiden kuscheln, was das Zeug hält und haben nur noch Augen füreinander. Marcs beste Freundin Pia hat mit Promiflash über den Flirt gesprochen. Sie findet, dass Anna eine ehrliche, witzige und süße Frau ist. Sieht Marc das genauso – oder spielt er ein falsches Spiel? Seine beste Freundin behauptet: Marc hat schon echte Gefühle für Anna entwickelt!

Pia ist sich gegenüber Promiflash sicher: "Die Zeichen und die Zuneigung, die er Anna gibt, sind hundertprozentig echt!" Eine Einschätzung darüber, ob die Beziehung auch im Alltag eine Chance hätte, gibt sie auch: Ihrer Meinung nach würden sich Anna und Marc sehr gut ergänzen und wirken bereits jetzt so vertraut und harmonisch, als würden sie sich schon lange kennen. Pia ist deshalb zuversichtlich: "Damit legen sie einen sehr guten Grundstein für eine feste Beziehung!"

Den ersten Test für die Beziehung hat Marc auf jeden Fall schon bestanden. In der letzten Folge wurde die Gruppe für ein paar Tage getrennt. Das Male Model und die anderen Jungs waren auf einem Campingplatz – und die Mädels in der Villa. Obwohl drei neue weibliche Granaten am Campingplatz ankamen, hatte Marc nur an seine Anna gedacht und wollte unbedingt zu ihr zurück.

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

"Love Island"-Marc

Anna Iffländer und Marc Zimmermann, "Love Island"-Kandidaten 2020

Marc und Anna bei "Love Island" 2020

