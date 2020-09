Gerda Lewis (27) spricht Klartext! Schon bald geht die neue Die Bachelorette-Staffel an den Start. Love Island-Liebling Melissa (24) wird im TV die Rosen an die liebeshungrigen Anwärter verteilen. Natürlich steigt da die Neugierde auf das Format bei den Fans enorm – und die wird in gewisser Weise von Vorgängerin Gerda befriedigt: Im Netz plauderte sie nun aus, wie es bei der Kuppelshow hinter den Kulissen abläuft und wie viel Einfluss sie überhaupt auf den Verlauf der Liebesreise hatte!

Werden alle Rosen-Entscheidungen selber getroffen? Hat die Bachelorette Einfluss auf die Art ihrer Dates? Auf diese Follower-Fragen hatte Gerda in ihrer Instagram-Story nun ehrliche Antworten parat. So stellte sie nicht nur klar, dass 100 Prozent der Sendung echt sei und null Prozent auf einem Drehbuch oder Vorgaben basiere. Ebenfalls versicherte sie, dass sie stets selbst entscheiden durfte, wem sie wann eine Rose geben will: "Ja, zu 10.000.000 Prozent. Mir wurde nicht in meine Entscheidung reingeredet."

Lediglich bei einer Sache hat die Protagonistin der Reality-Sendung weniger Mitspracherecht: "Nur die Dates wurden natürlich vorher organisiert. Wen ich einlade, wem ich ein Einzeldate gebe, wen ich rauskicke, ist meine Entscheidung gewesen", verriet sie.

Getty Images Melissa Damilia, Reality-TV-Star

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, TV-Gesicht

Instagram / melissadamilia Melissa, Ex-"Love Island"-Kandidatin

