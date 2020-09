Lina Özgenç erfreut ihre Fans mit süßen Details! Am Wochenende durfte die ehemalige Bachelor-Kandidatin ihre kleine Tochter auf der Welt begrüßen. Ihr Ehemann Erdem gab die frohen Neuigkeiten im Netz bekannt und postete sogleich ein erstes Bild von der kleinen Familie. Nach der Geburt ist Lina nun mit ihrem Baby aus dem Krankenhaus zurück – und verriet auch endlich, wie ihr Nachwuchs heißt!

In ihrer Instagram-Story teilte die Blondine am Montag ein Foto, auf dem man schon einen Blick auf ihr Töchterchen erhaschen konnte. Zu dem Bild schrieb die frischgebackene Mama voller Glück: "Danke für all die lieben Glückwünsche. Unserer Tochter Elin und uns geht es gut!" Gemeinsam mit ihrem Mäuschen sei sie nun wieder in die eigenen vier Wände zurückgekehrt: "Wir genießen die gemeinsame Zeit!"

Auf den Namen Elin dürften die Neu-Eltern vermutlich wegen seiner Bedeutung gekommen sein: Im Türkischen heißt der Name nämlich laut Kinderinfo.de so viel wie "Die Strahlende" oder "Die Leuchtende". Seit ihrer Hochzeit mit Erdem lebt Lina mit ihrem Mann in dessen Heimat, der Türkei.

Anzeige

Instagram / erdemozgenc Erdem und Lina Özgenç mit ihrer Tochter, September 2020

Anzeige

Instagram / linakk Lina Özgenç mit ihrem Mann Erdem, Mai 2020

Anzeige

Instagram / linakk Lina Özgenç im August 2020 in der Türkei

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de