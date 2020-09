Judith Hildebrandt steht zu ihrer Vergangenheit! In den 90er-Jahren machte sich die Bremerin vor allem als Sängerin einen Namen. Mit ihrer Eurodance-Band Mr. President gelang ihr sogar der internationale Durchbruch: Ihr Song "Coco Jambo" hielt sich in mehreren Ländern wochenlang an der Spitze der Charts. Doch auch abseits der Musik sorgte Judith immer wieder für Schlagzeilen – unter anderem durch ihren Cover-Shoot für den Playboy im Jahr 1998. Dies soll aber keine einmalige Sache bleiben: Mit 43 Jahren möchte Judith noch mal in dem Nackt-Magazin zu sehen sein!

Im Interview mit Bild verriet die Musikerin, dass sie nichts an ihrer Vergangenheit bereue – und sich sogar noch mal für den Playboy ausziehen würde. "Ich schaue mir die Bilder immer noch gern an und ich habe mit Nacktheit kein Problem: Ich bin 43, aber ich mag meinen Körper", stellte die einstige Das perfekte Promi-Dinner-Teilnehmerin klar.

Ihre wilde Popstar-Vergangenheit hat Judith aber dennoch größtenteils hinter sich gelassen. Vor rund zwei Monaten verriet sie gegenüber Promiflash, dass es in ihrem heutigen Leben etwas ruhiger zugehe: "Ich arbeite als Horsemanship Trainer [Anm. d. Red.: Pferdeflüsterin], Vocal Coach, als Moderatorin und ab und zu trete ich mit einem Gitarristen mit einer 90er-Unplugged-Show auf."

ActionPress Judith Hildebrandt mit ihrer Band Mr. President, 1998

Instagram / tseven90 Judith Hildebrandt, Sängerin

ActionPress Judith Hildebrandt im September 2001

