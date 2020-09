Henrik Stoltenberg kann kaum die Finger von Sandra Janina lassen! Vor über einer Woche stieß die schöne Blondine als Granate zu den restlichen Love Island-Kandidaten und verdrehte dem Kölner gleich in Stunde eins gehörig den Kopf! Seitdem lässt er keine Gelegenheit ungenutzt, um seiner neuen Couple-Partnerin näher zu kommen. Henrik ist derart scharf auf Sandra – er würde ihr sogar die Füße lecken.

Am Dienstag setzte sich Aurelia Lamprechts Verflossener mit seiner Neuen zusammen und betonte einmal mehr, wie heiß er sie und ihre Beine findet. Das erinnerte Sandra offenbar an eine vergangene Challenge, bei der ein Kandidat einem anderen an den Füßen lutschen musste – immerhin fragte sie Henrik ganz direkt: "Du hättest meinen Zeh gelutscht oder?" Und tatsächlich behielt sie mit ihrer Vermutung Recht: "Deinen ja – du hast schöne Füße!", gab Henrik zu.

Dass der Womanizer es kaum noch aushalten kann, endlich mit Sandra Sex zu haben, ist kein Geheimnis: "Es ist allerhöchste Eisenbahn, dass wir unsere Zweisamkeit bekommen!", äußerte er sogar ganz direkt. Dabei hatte erst kurz vor Sandras Einzug in der TV-Villa vor laufenden Kameras ein Schäferstündchen mit seiner Ex Aurelia genossen!

„Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“, Ausstrahlung immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos auf TVNOW verfügbar.

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina, "Love Island"-Kandidatin

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina im Juli 2018

RTLZWEI Henrik und Sandra auf "Love Island"

