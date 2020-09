Totale Eskalation im Sommerhaus der Stars! In der heutigen Folge der Reality-TV-Show kam es bereits zu Beginn zu einem echten Schockmoment: Tim Sandt, der Freund von Annemarie Eilfeld (30), wurde beim Spiel "Tierisch blind" von Michael Tomaschautzki mit einer Keule auf den Kopf getroffen – und fiel bewusstlos zu Boden. Michaels Frau Diana Herold (46) gab die Anweisung zu dem Schlag. Doch war das wirklich Absicht?

Nach dem Ende des Spiels waren die übrigen Show-Konkurrenten völlig aus dem Häuschen. Besonders Lisha konnte kaum fassen, was gerade passiert war: "Ich hatte heute das Gefühl, dass sie um jeden Preis gewinnen wollte, um sich zu sichern. Weil sie wusste, sonst wird es knapp!" Zurück im Haus schilderte die YouTuberin die Situation den anderen Bewohnern: "Annemarie hat geschrien und gesagt, Michi mach nicht. Aber Diana, die tolle Diana, sie sieht, dass er vor ihr steht und schreit, schlag drauf – solange, bis der Junge umgekippt ist!" Diana selbst versicherte jedoch unter Tränen: "Das war keine Absicht. Never ever!"

Michi suchte nach dem Spiel sogar das Gespräch mit Annemarie. "Diana hat das nicht absichtlich gemacht. Wir wollten gewinnen. Wir mussten gewinnen!" Mit dieser Aussage brachte er bei der Sängerin das Fass schließlich zum Überlaufen: "Du merkst ja wohl gar nichts mehr. Ich weiß nicht, wie dringend ihr 50.000 Euro nötig habt, ich überweis die euch, aber lasst bitte meinen Mann am Leben!", schrie sie. Mitbewohner Martin Bolze (63) und Andrej Mangold (33) gaben der ehemaligen DSDS-Kandidatin recht: "Ihr solltet eure Koffer packen", forderte Ex-Bachelor Andrej das Paar schließlich auf.

Alle Infos und Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" findet ihr bei TVNOW.

Anzeige

TV NOW Michael Tomaschautzki und Tim Sandt bei einem Sommerhaus-Spiel

Anzeige

TV NOW Diana Herold im "Sommerhaus der Stars" 2020

Anzeige

TV NOW Annemarie Eilfeld im "Sommerhaus der Stars"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de