Tobias Pankow will Tessa wohl auf 100.000 Euro verklagen

Tessa Bergmeier (35) und Tobias Pankow liefern sich weiterhin einen erbitterten Schlagabtausch – nun eskaliert der Streit um eine mögliche Klage in Millionenhöhe. In ihrer Instagram-Story ließ Tessa am Mittwoch durchblicken, dass Tobias angeblich beabsichtigt, sie auf satte 100.000 Euro zu verklagen. Der Reality-TV-Star wirft dem Model Beleidigung, Diskriminierung und sogar "Extremismus" vor. Hintergrund ist ein Vorfall im Sommerhaus der Stars 2024: Dort hatte Tessa Tobias, der Jäger ist, im Streit als "Mörder" bezeichnet. Seitdem herrscht zwischen den beiden dicke Luft – und jetzt droht der Zoff auch noch vor Gericht zu enden.

Neben dem Rechtsstreit behauptet Tobias offenbar, dass Tessa nach der Sendung "abgetaucht" sei. Die Influencerin widersprach jedoch entschieden, sie sei doch nur umgezogen, und betonte, dass Tobias sogar die Adresse ihres Anwalts habe. Sie habe sofort einen Nachsendeauftrag gestellt, anstatt sich zu verstecken. Zudem wirft das Model dem Jäger vor, dass es ihm nur um öffentliches Drama gehe. In gewohnt provokanter Art stichelte sie: "Er hat sogar seine Wohnung verkauft, um diesen Irrsinn vor Gericht zu bringen. Wenn er so viel Interesse an mir hat, hätte er mich auch einfach mal nach einer Autogrammkarte fragen können."

Bereits seit Tagen ist klar, wie ernst Tobias den Streit nimmt. Im Interview mit Bild hatte der TV-Star schon offen enthüllt, dass er tatsächlich seine Wohnung in Dubai verkauft habe, um sich voll und ganz auf den Prozess zu konzentrieren. "Dubai ist Vergangenheit – jetzt zählt nur noch Gerechtigkeit", erklärte er völlig entschlossen. Eine schnelle Einigung wäre für ihn möglich gewesen, meinte er, wenn die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin bereits im September eine Unterlassungserklärung unterschrieben und sich entschuldigt hätte. Doch dazu kam es nicht. Für Tobias steht fest: "Ich lasse mich nicht in aller Öffentlichkeit diffamieren."

Anzeige Anzeige

Instagram / tobi.pankow Tobias Pankow, 2024 auf Sylt

Anzeige Anzeige

Instagram / tessa.bergmeier Tessa Bergmeier, Model

Anzeige Anzeige