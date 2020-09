Diese Sommerhaus-Staffel hat es wirklich in sich! Bereits in der allerersten Folge spielten sich schockierende Szenen ab: Georgina Fleurs (30) Verlobter Kubilay Özdemir spuckte dem Ex-Bachelor Andrej Mangold (33) während einer Diskussion mitten ins Gesicht. Nun kommt der nächste Hammer: Schon vor der Ausstrahlung der heutigen Folge wurde bekannt, dass Diana Herolds (46) Mann Michael Tomaschautzki Tim Sandt verletzt hatte – den Partner von DSDS-Sternchen Annemarie Eilfeld (30). Wie jetzt im TV zu sehen war, ist die Nummer tatsächlich ganz schön heftig: Tim ging K.O. zu Boden!

Das Spiel "Tierisch blind", bei dem die Männer blind und verkleidet durch einen Hindernisparcours stolperten und lediglich durch die Stimmen ihrer Frauen geleitet wurden, sollte dem Blondschopf kurz vor der Ziellinie zum Verhängnis werden: Nachdem Annemarie ihren Liebsten extra noch in sicherer Entfernung zu der siegbringenden Piñata platziert hatte, kamen ihm Michael und dessen Schlagstock trotzdem gefährlich nahe. Zwar schrie die Sängerin ihre Kontrahentin Diana noch verzweifelt an: "Sieh' zu, dass dein Mann da wegkommt" – dennoch brüllte die 46-Jährige ihrerseits nur: "Schlag! Jetzt!", was ihr Mann dann auch gehorsam tat: Mit voller Wucht schmetterte der als Einhorn verkleidete Michael seine Keule mitten auf Tims Kopf! Der Getroffene sackte direkt zusammen.

Es folgte ein wildes Durcheinander: Annemarie sprintete sofort los und rammte den immernoch blinden Michael wütend zur Seite: "Du bist doch behindert!", schrie sie. Anschließend brach die Blondine in verzweifelte Tränen aus: "Ich hab' fünfmal gesagt, dass er aufhören soll!" Auch ihre Kolleginnen zeigten sich total entsetzt: "Er hat ihn voll K.O. geschlagen, ich hoffe, er ist nicht tot", weinte Denise Kappès (30) in den Armen ihres Verlobten Henning. Und Diana? Die eilte direkt zu Michael, der immernoch nicht verstanden hatte, was überhaupt passiert war. Dann rückte auch schon der Rettungsdienst an, um den benommenen Tim zu versorgen...

