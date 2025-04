Gloria Glumac deutet Sommerhaus-Teilnahme von Kim & Niko an

Seit Dezember letzten Jahres sind Kim Virginia Hartung (29) und Nikola Glumac (29) das neue Paar am Reality-TV-Himmel. Werden sie sich schon bald der größten Paar-Herausforderung stellen und gemeinsam an dem berühmt-berüchtigten Sommerhaus der Stars teilnehmen? Das will zumindest Nikolas Ex Gloria Glumac (32) wissen. In Sam Dylans (34) Liveshow "Iconic Drama" plaudert Gloria aus dem Nähkästchen, als Sam sie fragt, ob Nikola und Kim bald im Sommerhaus zu sehen sein werden. "Also, viele Trash-Seiten munkeln es bereits und wir wissen es spätestens dann, wenn der Dreh ist, irgendwann im Mai, und sie dann beide offline sind", berichtet die 32-Jährige vielsagend.

In wenigen Wochen könnte sich also herausstellen, ob Kim und Nikola tatsächlich für den Dreh für das Sommerhaus von der Bildfläche verschwinden. Was das Ganze noch interessanter macht: Kim ist derzeit schwanger. Nikola und sie freuen sich auf ein kleines Mädchen. Eine schwangere Frau im Horrorhaus von Bocholt gab es noch nie. Falls Glorias Erzählungen stimmen, wäre das also eine echte Premiere.

Gloria war selbst schon im Sommerhaus. Gemeinsam mit ihrem Freund Micha stellte sie sich im vergangenen Jahr der großen TV-Herausforderung. Bei der letzten Nominierung vor dem Halbfinale bekamen das Realitysternchen und ihr Liebster jedoch die meisten Stimmen von ihren Mitstreitern und mussten das Haus verlassen. Auch ihre vermeintlichen Freunde Sam und Rafi Rachek (35) gaben den beiden eine Stimme, was zu einem riesigen Zoff vor Glorias Abgang führte.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia, Realitystar

Anzeige Anzeige

RTL Micha und Gloria von "Das Sommerhaus der Stars" 2024

Anzeige Anzeige